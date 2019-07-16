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СМИ: Макрон принял отставку министра по экологии

По словам источника телеканала BFM, президент Франции рассматривает эту отставку как "личное дело министра", которое он уважает

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку министра экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи, назвав ее личным решением министра. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в администрации президента.

По его словам, Макрон рассматривает эту отставку как "личное дело министра", которое он уважает.

Ранее де Рюжи сообщил на своей страницы в Facebook, что подал заявление об отставке, так как не может одновременно защищать себя от "нападений и линчевания в средствах массовой информации" и эффективно выполнять функции министра. Он также отметил, что подал на интернет-издание Mediapart жалобу о клевете. Министр указал, что это издание использовало против него в своих материалах "украденные фотографии, сплетни и размытые факты".

Ранее интернет-издание Mediapart сообщило, что де Рюжи в бытность председателем Национального собрания с октября 2017 по июнь 2018 года организовал целый ряд дорогостоящих приемов на государственные средства в официальной резиденции - особняке Лассе. Однако, по данным сайта, приглашаемые на прием гости не имели непосредственного отношения к политике и его работе, а в основном были друзьями его супруги Северин де Рюжи, журналистки глянцевого журнала Gala.

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ФранцияМакрон, Эмманюэль
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