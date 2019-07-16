В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность Организации Объединенных Наций, несмотря на устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции. Об этом заявила во вторник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, выступая на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке.

"Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность", - сказала ДиКарло.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав национальных меньшинств Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка как инструмента интеграции общества. Это должно быть сделано без каких-либо проволочек", - подчеркнула она.

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он был принят 25 апреля 2019 года Верховной радой. 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко.

Новый закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.