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СМИ: пропавший в Ормузском проливе танкер не принадлежит ОАЭ

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что пропавший танкер не подавал сигнала бедствия

ТАСС, 16 июля. Абу-Даби опроверг информацию о том, что пропавший в Ормузском проливе танкер принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом телеканалу Al-Arabiya сообщил во вторник неназванный официальный источник из ОАЭ.

"Данный нефтяной танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован нами", - заявил источник. Он добавил, что "пропавший танкер не подавал сигнала бедствия".

Ранее арабские СМИ сообщили, что 13 июля в Ормузском проливе пропал танкер, который мог принадлежать одной из эмиратских компаний. Известно, что судно направлялось из Дубая в эмират Шарджа на восточном побережье ОАЭ. Около трех суток связь с ним отсутствует.

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