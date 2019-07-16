В ОБСЕ призвали Киев учитывать права нацменьшинств при разработке законов о языке

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Властям Украины при разработке законодательства, касающегося государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств и особенности регионов страны. Об этом заявил во вторник верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что "Украина имеет полное право на укрепление роли государственного языка", однако, по его словам, "шаги в данном направлении следует осуществлять с учетом этнического и языкового разнообразия в стране". Как подчеркнул Заньер, "права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены, согласно с обязательствами Украины перед ОБСЕ и с точки зрения международных норм".

"Сбалансированную и прагматичную языковую политику следует по возможности проводить на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов. Следует учитывать особенности регионов", - подчеркнул он. Верховный комиссар ОБСЕ рекомендовал украинским властям проводить "на всех этапах данного процессе подробные консультации со всеми вовлеченными сторонами, в том числе национальными меньшинствами".

По словам Заньера, в принятом на Украине законе о государственном языке в текущем его виде "нет достаточной юридической ясности или гарантий относительно защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере". Верховный комиссар ОБСЕ рекомендовал Киеву совершенствовать законодательство, касающееся защиты прав национальных меньшинств.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.