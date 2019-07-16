Языковую статью закона "Об образовании" признали соответствующей Конституции Украины

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала она в Facebook, сославшись при этом на "надежные источники, которым можно доверять".

На официальном сайте Конституционного суда Украины информация о принятии решения по языковой статье отсутствует.

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании" (25 сентября 2017 года он был подписан президентом, 28 сентября 2017 года - вступил в силу). Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. До 2010 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках будут сохраняться только в начальной школе. С сентября 2020 года школы, в которых преподавание ведется не на украинском, полностью прекратят существование.

Закон вызвал негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, представители которых образуют многочисленных диаспоры на Украине. В Будапеште заявили, что Венгрия будет блокировать все международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам между украинской властью и венграми Закарпатья. 27 сентября 2017 года Государственная дума РФ приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является "актом этноцида" русского народа на Украине.