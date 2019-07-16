Постпред Украины в ООН заявил, что закон о языке является внутренним делом страны

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Введение закона о государственном языке является внутренним делом Украины, и Киев намерен самостоятельно разбираться с этим вопросом. Об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке заявил постпред Украины Владимир Ельченко.

"Это является внутренним делом Украины. Я считаю, что мы сами разберемся со своими проблемами, конечно, в сотрудничестве с различными комиссиями, такими как комиссия по делам нацменьшинств и Венецианская комиссия", - сказал он.

Ельченко утверждает, что Россия, инициируя в СБ ООН обсуждение украинского языкового закона, "пытается предоставить поддержку пророссийским партиям [на Украине] и отвлечь внимание от пятой годовщины сбития малайзийского самолета и от вопроса реализации минских соглашений".

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал на тот момент действующий президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.