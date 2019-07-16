Посол Белоруссии: Москва и Минск могут подписать соглашение о признании виз до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко уверен, что Москва и Минск до конца года подпишут соглашение о взаимном признании виз.

"Я думаю, что да. Потому что реально внутригосударственные процедуры и в России, и Белоруссии закончились. Просто стороны выбирают удобный момент с политической и другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам: и России, и Белоруссии. Я почти на 100% уверен - я высказываю свою позицию, - что это будет подписано безусловно", - сказал Семашко во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли до конца года заключено соглашение о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, с российской же визой иностранцы смогут посещать Белоруссию.