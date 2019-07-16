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Кризис на Украине

Филарет потребовал через суд восстановить Киевский патриархат

Дело рассмотрят в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к Минкульту Украины с просьбой отменить приказ о том, что устав религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" утратил силу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины относительно отмены приказа в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Ранее бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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