Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным. Соответствующее решение во вторник обнародовала пресс-служба суда.

"16 июля 2019 года Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сказано в сообщении.

Этим решением КС признал соответствующим Конституции закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ с изменениями.

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов являются попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", - говорится в решении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Закон о декоммунизации

9 апреля 2016 года Верховная рада приняла законы о декоммунизации украинского общества и доступе к архивам "репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 гг". Данными законами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины ОУН, УПА (организации запрещены в России) и другие организации. При этом переименованию подлежат все топонимы, связанные с именами деятелей СССР от районного масштаба и выше, и объекты, носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты - компартию, комсомол, пионерию. Члены ОУН-УПА и ее идейный вождь Степан Бандера объявлены на Украине национальными героями.

На совести бойцов ОУН-УПА, которых по имени главы движения называют бандеровцами, - множество преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. В Польше преступления ОУН-УПА на Волыни признаны геноцидом польского народа. Бандеру в современной Польше считают преступником и террористом.