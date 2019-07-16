Сотрудник спецназа Грузии задержан за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии задержала сотрудника департамента по особым заданиям МВД по обвинению в превышении служебных полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом во вторник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

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"Следствие установило, что 21 июня 2019 года на проспекте Руставели во время проведения мероприятий по восстановлению общественного порядка сотрудник департамента по особым заданиям с использованием оружия превысил служебные полномочия, в частности нарушил правило использования специальных средств, определенных законом, и нанес телесные повреждения двум участникам акции", - сказал Кацитадзе.

Против спецназовца уголовное дело возбуждено по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия", что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Следователи прокуратуры в ближайшее время обратятся в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для спецназовца, добавил Кацитадзе.

В понедельник Генпрокуратура сообщила о задержании полицейского по аналогичному обвинению. Ранее сообщалось, что десяти полицейским временно приостановили полномочия из-за возможного применения непропорциональной силы к демонстрантам.

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках по статьям "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии".