Сотрудник спецназа Грузии задержан за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии задержала сотрудника департамента по особым заданиям МВД по обвинению в превышении служебных полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом во вторник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.
"Следствие установило, что 21 июня 2019 года на проспекте Руставели во время проведения мероприятий по восстановлению общественного порядка сотрудник департамента по особым заданиям с использованием оружия превысил служебные полномочия, в частности нарушил правило использования специальных средств, определенных законом, и нанес телесные повреждения двум участникам акции", - сказал Кацитадзе.
Против спецназовца уголовное дело возбуждено по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия", что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Следователи прокуратуры в ближайшее время обратятся в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для спецназовца, добавил Кацитадзе.
В понедельник Генпрокуратура сообщила о задержании полицейского по аналогичному обвинению. Ранее сообщалось, что десяти полицейским временно приостановили полномочия из-за возможного применения непропорциональной силы к демонстрантам.
20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.
Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках по статьям "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии".