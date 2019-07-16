СМИ: следствие выявило связь конфискованного в Италии арсенала с националистами Украины

РИМ, 16 июля. /ТАСС/. Итальянской полиции удалось обнаружить на севере Апеннин арсенал боевого оружия, включая управляемую ракету класса "воздух - воздух", после наблюдения за пятью итальянцами, связанными с полком специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Турина.

По данным агентства, информация о попытке организации покушения на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини, о которой он сам рассказал ранее журналистам, не получила подтверждения, однако следователи вышли на группу боевиков крайне правого толка на севере Италии. Именно взятые в разработку люди, которые, как пишет ANSA, были связаны с "Азовом", пытались продать ракету французского производства, находившуюся на вооружении Катара.

Согласно распространенной ранее информации, обнаруженный в районе города Павия арсенал оружия принадлежал группе правых экстремистов, которые состояли в контакте с наемниками, воюющими на юго-востоке Украины. Полиция выясняет, как такое вооружение могло попасть на территорию Италии и есть ли еще такие экземпляры.

В рамках этого дела арестованы три человека, в отношении еще нескольких подозреваемых ведутся следственные действия. Как сообщил канал, владельцы ракеты предпринимали попытки ее продажи, в том числе связываясь с итальянскими наемниками на Украине.