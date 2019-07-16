Экс-главу МИД Грузии вызвали на опрос по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос бывшего главу МИД республики, ныне председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси у здания парламента 20 - 21 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Григол Вашадзе будет опрошен в качестве свидетеля в присутствии судьи-магистрата в Тбилисском городском суде 18 июля. Григол Вашадзе ответит на вопросы правоохранителей в связи с событиями, которые развивались перед парламентом 20 - 21 июня", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Изначально Вашадзе был вызван на опрос в участок полиции, однако он отказался от дачи показаний в таком режиме, и именно потому ему придется выступить перед судьей-магистратом, добавили в ведомстве.

По делу о беспорядках на митинге ранее уже дали показания в присутствии судьи-магистрата экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, члены "Нацдвижения" Георгий Барамидзе и Хатия Деканоидзе, а также лидер "Национал - демократической партии" Бачуки Кардава, член движения "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти. На опрос вызван и бывший министр обороны, основатель движения "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, который на данный момент не находится в Грузии.

В конце июня Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от "Единого национального движения" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.