AP: власти США считают, что Иран мог захватить танкер ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Американские власти полагают, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, проходивший через Ормузский пролив. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

"Мы, конечно, подозреваем, что оно было захвачено", - приводит оно слова источника в Пентагоне. Он констатировал, что чем дольше нет контакта с командой, тем больше будет опасений. Он также не исключил, что судно может быть неисправно.

По словам источников в Пентагоне, около двух дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских баз.

В публикации констатируется, что официальные лица Ирана не предоставляли какой-либо информации о судне. Представители ОАЭ заявили, что с танкера не передавали сигнал бедствия.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в данной операции были задействованы три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского оборонного ведомства Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.

11 июля Корпус стражей исламской революции опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Как говорится в сообщении пресс-службы, ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно и последовательно исполняют поставленные задачи, за последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано.