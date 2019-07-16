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Reuters: Помпео заявил, что Иран готов провести переговоры по поводу ракетной программы

Помпео заявил, что Иран готов провести переговоры по поводу своей ракетной программы - Рейтер.

СМИ: следствие выявило связь конфискованного в Италии арсенала с националистами Украины
Сотрудники правоохранительных органов вышли на боевиков после информации о готовящемся покушении на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини
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