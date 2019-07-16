Reuters: Трамп считает ситуацию вокруг покупки Анкарой С-400 сложной и несправедливой

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является сложной, а также несправедливой из-за желания Турции купить аналогичное американское вооружение. Об этом сообщил во вторник президент США Дональд Трамп журналистам на заседании своего кабинета. Его слова приводит агентство Reuters.

"Трамп заявил, что ситуация вокруг покупки С-400 Турцией очень сложная, ведет переговоры с ней", - указывает агентство. Президент считает данную ситуацию несправедливой в связи с тем, что Анкара "хочет купить американские [ЗРС] Patriot, а США не продают их Турции". Кроме того, по словам главы вашингтонской администрации, Турция заказала более 100 истребителей-бомбардировщикой пятого поколения F-35, но "не может их больше купить" из-за российских ЗРС.