Додон заявил, что Молдавия не подаст заявку в ЕС

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия не сможет в ближайшие годы подать заявку на вступление в ЕС и должна проводить взвешенную политику, сохраняя стратегические отношения как на Западе, так и на Востоке. Об этом заявил президент Игорь Додон во вторник вечером в эфире молдавского телеканала Accent . Так он прокомментировал внешнюю политику, которую должно проводить парламентское большинство и правительство, сформированное после политического кризиса выступающая за сближение с Россией Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас").

"Взвешенная внешняя политика - это сохранение дружеских, стратегических отношений с нашими внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Это означает, что мы не будем аннулировать соглашение Молдавии об ассоциации с Европейским союзом. Но мы никогда не говорили, что мы будем членами ЕС", - сказал Додон. По его словам, обещания некоторых молдавских политиков, что через два-три года Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС, не выдерживают никакой критики.

"Куда они будут подавать эту заявку? Ведь в ЕС нам говорят, что не готовы расширяться. Балканские страны в очереди уже пять-десять лет стоят. Мы куда торопимся?" - отметил Додон, подчеркнув, что власти республики "должны следовать своим национальным интересам".

Президент высказал мнение, что сложившаяся внутри страны политическая конструкция, созданная путем согласия, может стать основой для внешнего консенсуса, в том числе и для решения приднестровской проблемы.

"Все составные части коалиции должны понимать, что на них возложена очень важная миссия, и для этого необходимо делать совместные шаги навстречу друг другу. Я очень надеюсь, что эту передачу посмотрят наши партнеры по коалиции", - сказал он.

Геополитические игры

Со своей стороны молдавский премьер Майя Санду ранее высказалась за заключение нового коалиционного соглашения, в котором будет отражен курс на интеграцию в ЕС. Со своей стороны Додон заявил во вторник в интервью ТАСС, что в Молдавии, где уже есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам, геополитические игры опасны.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающих президента Додона cоциалистов и Acum с целью отстранения от власти Демократической партии (ДПМ), которую контролировал олигарх Владимир Плахотнюк. В ответ демократы заблокировали госучреждения и потребовали распустить парламент. Однако поддержку новой власти выразили ЕС, Россия, США и другие страны, после чего Плахотнюк бежал из страны.