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Кризис на Украине

Меркель обсудила с Зеленским "Минск", транзит газа и ситуацию в Донбассе

Канцлер Германии и президент Украины провели телефонный разговор

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которого они обсудили ситуацию в Донбассе и транзит газа. Об этом сообщил во вторник кабмин ФРГ.

"Обсуждалась обстановка на востоке Украины после недавнего прогресса в процессе разведения войск. Стороны выразили надежду, что этот процесс будет продолжен", - говорится в сообщении.

Лидеры Германии и Украины подчеркнули необходимость полноценной реализации минских договоренностей, в том числе в контексте обмена военнопленными. "Они договорились оставаться в тесном контакте относительно дальнейшей работы в рамках нормандского формата (Украина, Германия, Россия, Франция)", - отметили в кабмине ФРГ.

"Кроме того, они обсудили транзит газа через Украину и двусторонние экономические отношения", - говорится в сообщении.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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