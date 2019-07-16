СМИ: йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

ТАСС, 16 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт саудовского города Джизан. Об этом во вторник сообщил йеменский телеканал Almasirah.

По его данным, целью удара были ангары с военной техникой и другие военные объекты на территории аэропорта. Отмечается, что в результате атаки работа воздушной гавани была прервана.

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.