Зеленский и Меркель положительно оценили итоги встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили встречу советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая состоялась 12 июля в Париже. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы украинского лидера.

"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте президента.

Меркель и Зеленский согласились, что встреча должна подтолкнуть к дальнейшему развитию работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе и отметили важность завершения процесса разведения сил в Станице Луганской.

Кроме того, президент Украины и канцлер Германии обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов и транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что в 12 июля в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников глав государств стран "нормандской четверки". В ходе встречи им удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что советники договорились провести еще одну встречу через месяц.