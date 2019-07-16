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СМИ: новым министром обороны Германии станет Йенс Шпан

Сейчас он занимает пост министра здравоохранения

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в ближайшее время уйдет с должности и возглавит Минобороны ФРГ, сообщило во вторник издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правительстве.

Министром здравоохранения вместо него станет статс-секретарь по вопросам интеграции Аннетте Видман-Мауц.

Аналитики называют Шпана одним из самых эффективных министров в правительстве Ангелы Меркель. 39-летний политик, оказавшийся в кабмине лишь в 2018 году, успел выработать ряд заметных инициатив, последней из которой стала обязательная вакцинация детей от кори. До попадания в правительство он считался главным критиком политики Меркель в рядах Христианско-демократического союза.

Пост главы Минобороны оказался вакантным после того, как Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на должность председателя Еврокомиссии.

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