В Швеции приветствуют женщину на посту председателя Еврокомиссии

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Избрание женщины на пост председателя Еврокомиссии было своевременным. Так прокомментировал во вторник результаты голосования депутатов Европарламента, утвердивших кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"Я приветствую утверждение Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Настала пора, чтобы на этой важной должности была женщина. Хорошо, что руководство институтами ЕС теперь на местах, чтобы мы могли продолжить работу над такими большими вопросами будущего, как создание новых хороших рабочих мест, климат, миграция и безопасность", - отметил он в распространенном правительственной канцелярией комментарии.

Депутаты Европарламента проголосовали 16 июля в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Согласно опубликованным результатам, за проголосовали 383 депутата, против - 327, 22 воздержались. Еще один голос был признан недействительным. Для утверждения кандидатуры фон дер Ляйен требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.