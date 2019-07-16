В США заявили, что изучают все варианты санкций в отношении Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ортэгус добавила, что американские власти "дали совершенно ясно понять, какими будут последствия" получения Анкарой С-400.