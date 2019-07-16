{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В США заявили, что изучают все варианты санкций в отношении Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ортэгус добавила, что американские власти "дали совершенно ясно понять, какими будут последствия" получения Анкарой С-400.

Зеленский ввел в состав антикоррупционного совета руководителя СБУ
Также президент Украины утвердил в составе Нацсовета главу Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедова
Читать полностью