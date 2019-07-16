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Власти Германии поздравили фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Ангела Меркель напомнила, что Урсула фон дер Ляйен - первая представительница Германии на этом посту за 50 лет

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас поздравили Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии. Об этом сообщили во вторник их пресс-службы.

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Штайнмайер выразил убеждение, что новой главе ЕК удастся "вернуть утраченное доверие и единство". Меркель назвала фон дер Ляйен убежденной сторонницей европейской идеи. "Она будет с большим энтузиазмом искать ответы на стоящие перед ЕС вызовы", - отметила она.

Меркель также напомнила, что фон дер Ляйен - первая представительница Германии на посту главы ЕК за 50 лет.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в поддержку фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.

Согласно опубликованным результатам, за нее проголосовали 383 депутата, против - 327, 22 воздержались. Еще один голос был признан недействительным. Для утверждения кандидатуры немки требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерФон дер Ляйен, Урсула
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