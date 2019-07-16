Зеленский ввел в состав антикоррупционного совета руководителя СБУ

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова", - говорится в тексте указа, опубликованном во вторник на сайте президента.

Также глава государства своим указом утвердил в составе Нацсовета главу Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедова.

Состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики был обновлен указом Зеленского от 25 июня, в него вошли американские и европейские эксперты, представители Всемирного банка, ООН и ряда других международных организаций. Согласно указу, Совет должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций по борьбе с коррупцией.