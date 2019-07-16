Госдепартамент: подозреваемые в причастности к крушению MH17 должны предстать перед судом

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Власти США во вторник вновь призвали Россию обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к крушению в 2014 году "Боинга-777" компании "Малайзийские авиалинии" в Донецкой области Украины предстали перед судом.

"Прошло пять лет с тех пор, как 298 невинных мирных граждан лишились своих жизней <...> Как мы говорили в своем заявлении в июне, мы призываем Россию обеспечить, чтобы находящиеся в РФ лица, которым прокуратурой Нидерландов были предъявлены обвинения, предстали перед судом", - заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она также отметила, что Вашингтон "в полной мере поддерживает продолжающуюся работу властей Нидерландов и Совместной следственной группы (ССГ) по привлечению ответственных к суду".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.