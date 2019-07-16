В Иране заявили, что ВМС отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи

ТАСС, 16 июля. Иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован иранскими ВМС в территориальные воды Ирана после получения ответного сигнала на запрос об оказании помощи. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами", - цитирует его заявление телеканал Al-Mayadeen. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Ранее источник в Пентагоне предположил, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, проходивший через Ормузский пролив. По информации агентства Associated Press, около двух дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских баз.

В свою очередь представители ОАЭ утверждали, что с танкера не передавался сигнал бедствия.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в данной операции были задействованы три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose.

Корпус стражей исламской революции 11 июля опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.