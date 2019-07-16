Новым министром экологического перехода Франции назначена Элизабет Борн

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил назначение министра по делам транспорта Элизабет Борн на должность министра экологического перехода вместо ушедшего с этого поста Франсуа де Рюжи. Соответствующее заявление распространил в ночь на среду Елисейский дворец.

"По предложению премьер-министра [Эдуара Филиппа], президент Республики снял полномочия с министра экологического перехода и солидарности Франсуа де Рюжи по его просьбе. Он назначил [на эту должность] Элизабет Борн", - гласит короткое коммюнике. Будет ли Борн совмещать нынешнюю должность с новыми обязанностями или ее пост перейдет к другому, не уточняется.

Во вторник де Рюжи сообщил в Facebook, что подал заявление об отставке, так как не может одновременно защищать себя от "нападений и линчевания в средствах массовой информации" и эффективно выполнять функции министра. Он отметил, что подал на интернет-издание Mediapart жалобу о клевете. Министр указал, что это издание использовало против него в своих материалах "украденные фотографии, сплетни и размытые факты".

Ранее интернет-издание сообщило, что де Рюжи в бытность председателем Национального собрания с октября 2017 по июнь 2018 года организовал целый ряд дорогостоящих приемов на государственные средства в официальной резиденции - особняке Лассе. По данным сайта, приглашаемые на прием гости не имели непосредственного отношения к политике и его работе, а в основном были друзьями его супруги Северин де Рюжи, журналистки глянцевого журнала Gala.