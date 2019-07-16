Проекты мер противодействия США поступили на рассмотрение парламента Ирана

ТАСС, 17 июля. Более десятка проектов конкретных мер по противодействию политике США в отношении Ирана были направлены на рассмотрение парламента (Меджлиса) Исламской Республики. Об этом, как передало в среду агентство IRNA, сообщил вице-спикер Меджлиса Мохаммад Джавад Джамали.

По его словам, "13 проектов планов противодействия антигуманным мерам, принятых США против Ирана, были представлены во вторник на рассмотрение парламентского комитета по национальной безопасности". Джамали пояснил, что направления ответных действий Тегерана были сформированы парламентским исследовательским центром, в работе которого принимали участие представители министерств иностранных дел, обороны, здравоохранения, некоторых других ведомств и Центрального банка страны.

Вице-спикер Меджлиса не уточнил конкретные области, по которым разрабатывались указанные проекты. Он вместе с тем заметил, что иранские власти намерены "раскрывать роль США в кибертерроризме, в применении санкций в области обеспечения населения (Ирана) продовольствием и медикаментами". Кроме того, по словам Джамали, Тегеран готов "публично заявлять о нарушениях Соединенными Штатами международных договоров, их [США] роли в формировании, развитии и поддержки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передислокации командиров ИГ из Сирии в Ирак и Афганистан".