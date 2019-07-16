NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times .

Как отмечает издание, "американские официальные лица полагают, что это была попытка оказать политическое давление на США". В публикации констатируется, что в школе, созданной в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями, работают около 150 учителей. Многие из них являются гражданами РФ, однако "основу составляют носители английского языка из-за границы".

В школе учатся около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети. Издание предполагает, что часть учащихся, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей. Оно констатирует, что это, вероятнее всего, не коснется детей дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.

В публикации приводятся слова президента Американской торговой палаты в РФ Алексиса Родзянко. По его мнению, если работа школы будет нарушена, родителям некоторых из учащихся, вероятно, придется пересмотреть возможность работы в Москве. Родзянко добавил, что это может сделать Россию менее привлекательной для иностранных инвесторов.

В рамках применения целого ряда односторонних санкций и иных недружественных шагов в отношении Москвы Вашингтон в 2017-2018 годах закрыл ряд объектов российской дипломатической собственности на американской территории. В их числе оказались генеральное консульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.