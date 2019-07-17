Байден в шутку пригрозил вызвать Трампа на соревнование по отжиманию от пола

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Джозеф Байден в шутку заявил о готовности посоревноваться с Дональдом Трампом в отжимании от пола, если президент будет критиковать его за преклонный возраст. С такими словами 76-летний бывший вице-президент США, претендующий на выдвижение кандидатом в главы государства от Демократической партии, выступил во вторник в интервью телеканалу MSNBC .

"Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать?" - заявил бывший вице-президент США. - Давай, сразись с мужчиной!" Ранее Байден неоднократно ставил в вину Трампу (73 года) склонность к травле политических оппонентов и заявлял о решимости дать ему достойный отпор в случае избрания кандидатом в президенты США от демократов в 2020 году.

С точки зрения Байдена, предстоящая предвыборная кампания в США обещает быть "склочной". Бывший вице-президент рекомендовал не принимать за признак слабости его нежелание вступать в словесные перепалки с другими претендентами-демократами во время первых теледебатов во Флориде. "Я осознал, что кое-кто пришел к выводу, будто я не смогу дать отпор Трампу, так как не ответил жестко [на критику претендентов-демократов]. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы дать отпор любому от Трампа до [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си [Цзиньпина] или кого-либо еще", - добавил Байден.

Пока он лидирует по популярности среди более чем 20 претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.