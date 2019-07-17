CNN назвала фаворита Голливуда среди претендующих на пост президента США демократов

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж пользуется финансовой поддержкой наибольшего числа звезд Голливуда среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN , подводя итоги сбора демократами добровольных пожертвований на предвыборные цели во втором квартале текущего года.

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По данным телекомпании, в число доноров кампании Буттеджаджа входят актрисы Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Шарон Стоун и Мэнди Мур, актеры Брэдли Уитфорд, Майкл Дж. Фокс, Кевин Бейкон, Джордж Такей, Джон Стамос и Педро Паскаль, а также режиссер Роб Райнер. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис получила пожертвования от актрис Дженнифер Гарнер, Риты Уилсон, Эммы Робертс, от актера Дона Чидла, актера и режиссера Шона Пенна. Бывший муж Гарнер Бен Аффлек предпочел поддержать кампанию сенатора от Нью-Джерси Кори Букера.

Бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену жертвовали звезда Голливуда Том Хэнкс, а также упомянутые выше Уилсон и Такей. Донорами сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен стали актрисы Бетт Мидлер, Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, актер Райан Рейнольдс и телепродюсер Шонда Раймс. А сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса решили финансово поддержать актриса Шейлин Вудли, а также продюсер, сценарист и режиссер Адам Маккей.