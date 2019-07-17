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США требуют прекращения присутствия Ирана в Ливане и Ираке для соглашения с РФ по Сирии

Также, по мнению Вашингтона, необходимо решить проблему строительства мощностей для производства ракет, которыми снабжается шиитское движение "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Израиля во время переговоров в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата заявили российской стороне, что любое соглашение о будущем Сирии должно предусматривать прекращение военного присутствия Ирана не только в Сирии, но также в соседних Ливане и Ираке. Об этом сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на представителей американской администрации, участвовавших в переговорах.

"Болтон ясно заявил Патрушеву, что в любом случае именно России необходимо сделать первый шаг в том, что касается иранского присутствия в Сирии, и только в этом случае США могут дать им то, что они хотят", -  издание слова американского дипломата. Он отметил, что американская сторона дала также понять, что соглашение невозможно без решения проблемы военного присутствия Ирана в Ливане, в том числе строительства мощностей для производства ракет, которыми снабжается шиитское движение "Хезболлах", а также присутствия в Ираке, включающего в себя поддержку Тегераном местных шиитских отрядов.

Переговоры с участием Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоялись в Иерусалиме 25 июня и продолжались почти два с половиной часа.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАИранИракЛиванСирияИзраильБолтон, Джон
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