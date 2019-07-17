В Сирии восстанавливают город Хомс

ХОМС /Сирия/, 17 июля. /ТАСС/. Хомс, третий по величине город Сирии, известный до войны как один из наиболее значимых промышленных центр, сегодня возрождается и стремится обрести новую инфраструктуру. Основные боевые действия здесь завершились еще в 2014 году, верх одержали правительственные силы, однако последние отряды боевиков покинули город только в мае 2017 года.

Восстановление города продвигается нелегко, многие улицы представляют собой вереницы разрушенных бетонных коробок. Но перемены все же заметны - открывают школы, больницы, восстанавливают дороги, в дома возвращаются беженцы.

"Хомс сегодня полностью освобожден от боевиков. Как город, так и его пригороды. Все это благодаря сирийским военным и нашим друзьям из России", - сказал губернатор провинции Хомс Таляль аль-Барази. По его словам, власти провинции начали с разминирования местности и расчистки завалов, затем в дома вернули электричество и водоснабжение. Теперь на очереди восстановление социальной инфраструктуры.

"Сейчас занимаемся восстановлением около 200 школ. Через месяц они будут готовы принять учеников", - сообщил губернатор.

В церемонии открытия реконструированного здания школы принял участие руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"Мы видим, что сирийское правительство прилагает все усилия для восстановления социально значимых объектов: больницы, заводы, рынки, церкви. Сейчас мы находимся в школе и убедились лично, что дети готовы к учебе и хотят учиться. Они хотят стать учителями, врачами, инженерами, защитниками своей родины. И руководство школы все для этого подготовило", - сказал Бакин.

Восстановление святынь

До войны в местном храме Сиро-яковитской православной церкви хранилась одна из наиболее почитаемых христианских реликвий - часть пояса Богородицы. Храм пояса Богородицы был основан на месте часовни, заложенной еще в 59 году нашей эры.

Реликвию обнаружили в 1953 году, когда в ходе реконструкции под алтарем был найден футляр с куском расшитой золотом шерстяной ткани. Согласно преданию, это пояс Девы Марии, который она передала апостолу Фоме.

"С 2012 по 2014 год сюда, в самый центр Хомса, в его христианские кварталы ворвались боевики. Мы не смогли отстоять свои святыни, лишь успели увезти пояс Богородицы. Здание храма было разрушено, стены и потолок обгорели, иконы изрешечены пулями", - говорит митрополит Хомса, Хамы и Тартуса Сельванос Бутрос Альнемех.

По его словам, после прекращения боевых действий прихожане сами вышли на разбор завалов, а также, несмотря на собственное незавидное положение, собрали часть средств на восстановление храма. Еще часть выделило правительство Сирии. Сейчас отремонтирована крыша церкви, но работы еще продолжаются.

"Пояс Богородицы мы в это неспокойное время перевезли в патриархат, там он надежно укрыт. Но каждый год в середине августа мы в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы выставляем эту реликвию на десять дней в храме. Каждый христианин имеет возможность приложиться к святыне", - говорит митрополит.

До войны в Хомсе проживала одна из крупнейших в Сирии христианских общин. Во время боевых действий практически все были вынуждены бежать, многие погибли. Сейчас, в летние дни, во дворе храма много детей. Волонтеры из христианской миссии занимаются с ними, поют и танцуют.

Новая старая жизнь

В обретающий новую жизнь город постепенно возвращаются люди. "6300 семей уже вернулись в Хомс, живут в своих домах. Большинство прибыли из Ливана, куда бежали в годы войны", - говорит губернатор провинции Хомс.

Среди главных проблем сейчас - завалы, которые нужно расчищать, а также нехватка промышленного и медицинского оборудования. Но и эти проблемы удастся в конечном счете разрешить, уверен он.