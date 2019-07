Трамп планирует назначить пресс-секретарем Минфина бывшую лоббистку украинского олигарха

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост главы пресс-службы министерства финансов США политолога Монику Кроули, которая ранее отказалась от предложенного ей поста в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме после обвинений в плагиате, а затем работала на украинского миллиардера Виктора Пинчука в качестве иностранного агента. О планируемых кадровых перестановках сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Кроули занимает в Минфине США должность старшего советника министра финансов по связям с общественностью. В 1990-1994 гг. она консультировала по вопросам внешней политики бывшего президента Ричарда Никсона, а в последнее время регулярно выступала в эфире телеканала Fox News, вела колонку в газете The Washington Times, а также публиковала свои материалы в The New York Times.

После победы Трампа на выборах избранный президент предложил ей возглавить отдел стратегических коммуникаций в СНБ, где политолог отвечала бы, в частности, за взаимодействие этого консультативного органа со СМИ. Однако телекомпания CNN и некоторые другие СМИ обвинили Кроули в плагиате. Они выступили с утверждением, что политолог более 50 раз прибегала к недобросовестному заимствованию из других источников, когда писала свою книгу, вышедшую в 2012 году и рассказывающую в критическом ключе о правлении президента Барака Обамы. После этого она сама отказалась от должности, не став комментировать обвинения.

Как сообщало агентство Bloomberg, Кроули впоследствии работала на украинского бизнесмена Виктора Пинчука, став его лоббистом и зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. В этой роль она помогла организовать мероприятие в Киеве, в котором приняли участие бывший госсекретарь США Джон Керри, а также Джон Болтон, которого впоследствии назначили помощником Трампа по национальной безопасности. Работу на Пинчука она завершила в феврале 2018 года.