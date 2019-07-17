AP: тысячи жителей Пуэрто-Рико требуют отставки губернатора на фоне скандала

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Тысячи человек проводят в столице Пуэрто-Рико демонстрацию протеста, требуя отставки губернатора этого ассоциированного с США островного государства Рикардо Росселло, уличенного в пренебрежительном отношении к человеческому достоинству женщин-политиков и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщило во вторник американское агентство Associated Press (AP).

По его данным, на прошлой неделе бывший министр образования Пуэрто-Рико и еще пятеро человек были арестованы на основании обвинений в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, зато обладали обширными связями в администрации губернатора. В минувшую субботу центр журналистских расследований страны опубликовал 889 страниц конфиденциальной переписки в Telegram губернатора и членов его администрации. В переписке Росселло цинично отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым он фотографировался, использовал нецензурные и вульгарные выражения по отношению к политику женского пола в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Публикация спровоцировала массовые демонстрации в столице Сан-Хуане, которые продолжаются третий день подряд. Эпицентром манифестаций стали подступы к столичной резиденции губернатора, вокруг которой установлены заграждения и оцепление. Полиция для разгона протестующих применила перечный газ, информировало AP.

Росселло во вторник в очередной раз отказался уйти в отставку. "Я не совершал противозаконных и коррупционных действий. Я совершил ряд непозволительных деяний и попросил за них прощения", - приводит агентство слова губернатора. Обе палаты законодательного органа Пуэрто-Рико заявили, что не будут инициировать процесс отстранения Росселло от исполнения должностных обязанностей. Как отмечает AP, губернатор переживает самый глубокий политический кризис в преддверии выборов в 2020 году.