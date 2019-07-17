Reuters: США ограничили возможность передвижения иранских дипломатов в Нью-Йорке

ТАСС, 17 июля. Соединенные Штаты значительно ограничили возможности передвижения иранских дипломатов и членов их семей, находящихся в служебных командировках в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американскую дипломатическую ноту, доставленную в иранское представительство при Организации Объединенных Наций (ООН).

По имеющимся данным, на иранских дипломатических представителей и их семьи наложены такие же ограничения, какие введены и в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который прибыл в Нью-Йорк в воскресенье для участия в ежегодной сессии Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС). И главе МИД Исламской Республики, и иранским дипломатам, находящимся в Нью-Йорке, разрешено передвигаться только между зданием ООН, иранским представительством при этой международной организации, резиденцией посла Ирана в США и международным аэропортом имени Джона Кеннеди.

Причины, по которым в отношении иранских дипломатов введены подобные ограничительные меры, американская сторона не прояснила.

14 июля власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана для участия в ежегодной сессии ЭКОСОС. При этом было заявлено, что в Вашингтоне решили пока не вводить санкции в отношении Зарифа.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что также в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел Зарифа.