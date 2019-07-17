Постпред России при ООН не видит перспектив для скорого снятия санкций с КНДР

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Перспективы для скорого снятия санкций ООН с КНДР отсутствуют из-за позиции США в Совбезе всемирной организации. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Ближайших перспектив снятия санкций с [Северной] Кореи не просматривается", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия может поспособствовать решению этого вопроса, но санкции в отношении Пхеньяна были введены резолюцией СБ ООН и могут быть отменены только таким же решением. "Для того, чтобы была принята резолюция, Совет должен быть един, по крайней мере среди пяти постоянных членов", - пояснил постпред РФ.

"Есть по крайней мере один член Совета, или он не один на самом деле, который категорически против какого-либо облегчения санкций против КНДР, - констатировал Небензя. - Это небезызвестная вам страна, которая по-прежнему живет в искренней, а может быть и не очень искренней, иллюзии, что тот факт, что между ними вообще что-то началось, - это результат санкций и больше ничего". "Поэтому они, в этой иллюзии пребывая, говорят, что только максимальное давление на Северную Корею может привести к результатам", - добавил он.

"Мы им говорим, что надо не только кнут, но и пряник использовать и показывать, что движение двустороннее", - рассказал дипломат. Кто-то, по его словам, это понимает, "но те, кто принимает решения на политическом уровне, живут в совсем другой парадигме".