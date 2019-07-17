Глава МИД Японии: Токио хочет сохранить договор об обмене разведданными с Сеулом

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за сохранение действующего договора об обмене разведывательными данными с Республикой Корея и продолжение сотрудничества по проблеме КНДР. Об этом заявил японский министр иностранных дел Таро Коно в опубликованном в среду интервью южнокорейской газете The Chosun Ilbo.

"Отношения между Японией и Южной Кореей сейчас сложные, однако мы хотим продолжать сотрудничать с Южной Кореей по тем аспектам, по которым это нужно делать, включая Северную Корею", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе договора об обмене разведданными, подписанного в ноябре 2016 года. Одним из его условий является продление каждый год, однако у ряда экспертов возникли опасения, что стороны откажутся от документа из-за ухудшения отношений.

Тем не менее Коно отметил, что "каналы для диалога продолжают оставаться открытыми". Однако министр не стал комментировать возможность встречи главы правительства Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина для урегулирования ситуации.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения, на оформление которых может уйти до 90 дней. Также японская сторона высказывала подозрения, что часть этих компонентов могла поставляться из Южной Кореи в КНДР.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.