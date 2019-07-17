Полиция парализовала работу одной из избирательных комиссий в Киевской области

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины парализовала работу окружной избирательной комиссии №94 по выборам депутатов Верховной рады в городе Обухов Киевской области. Об этом сообщила на брифинге председатель этой комиссии Светлана Цыганий.

16 июля 10 сотрудников Национальной полиции зашли в окружную избирательную комиссию в Обухове и вручили ее членам повестки на 19 и 20 июля.

"Работа комиссии полностью парализована, люди напуганы и не понимают, что происходит. Мы расцениваем это как неприкрытое давление на членов комиссии и попытку сорвать подготовку ко дню голосования 21 июля", - цитирует председателя окружкома издание "Украинские новости".

Цыганий также отметила, что по закону полиция не может заходить в помещение, где работает комиссия, а уголовные дела открыты по надуманным поводам и по заявлениям неизвестных лиц. Она считает, что правоохранители выполняют политический заказ, нарушая при этом закон. Председатель окружкома обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову: с просьбой решить данную проблему. 19 июля комиссия должна принять от Центризбиркома бюллетени и раздать их участковым избирательным комиссиям, поэтому вызов на допрос именно в этот период Цыганий считает попыткой сорвать избирательный процесс в округе.

Комиссия обратилась к международным наблюдателям, в том числе к ОБСЕ, чтобы они дали оценку этим событиям.

94-й одномандатный избирательный округ с центром в Обухове охватывает также город Васильков, Обуховский и Васильковский районы. В округе, по информации на официальном сайте ЦИК, баллотируется 41 кандидат в народные депутаты, в том числе три действующих депутата. В этом же округе избирается журналист канала "1+1" Александр Дубинский и два его однофамильца.