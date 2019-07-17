Военный совет и оппозиция Судана подписали политическое соглашение

ТАСС, 17 июля. Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали в среду утром политическое соглашение. Об этом сообщил телеканал " Al Arabiya ".

Документ был подписан в Хартуме в присутствии африканских посредников. По информации телеканала, замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что утверждение соглашения является историческим моментом и открывает путь для новой эры сотрудничества. На пресс-конференции также было объявлено, что подписание документа по конституции отложено до пятницы.

Ранее в среду телеканал Sky News Arabia информировал, что Военный совет и оппозиционный альянс пришли к соглашению об урегулировании ситуации в стране и основных этапах переходного периода. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, но не затрагивают Конституционной декларации.