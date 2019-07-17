В Пекине заявили, что ценят слова Лаврова о несостоятельности мифа о "китайской угрозе"

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Китая высоко ценит заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о несостоятельности мифа о "китайской угрозе" для РФ. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай высоко ценит слова, которые сказал министр иностранных дел Лавров о российско-китайских отношениях, и поддерживает его позицию", - указал китайский дипломат. Как отметил Гэн Шуан, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня развития, а взаимодействие во всех сферах продолжает активно углубляться.

"В течение многих лет мы предоставляли друг другу надежную и значительную поддержку и достигли глубокого уровня политического взаимодоверия. Факты доказали нам, что подобный род отношений между двумя ведущими державами обладает большой силой и широким потенциалом", - отметил Гэн Шуан. "Эти отношения наделили нас уверенностью и способностью противостоять любым вызовам. Любые попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал. Уверены, что наши отношения станут еще более сильными, устойчивыми и активными", - резюмировал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в среду интервью газете "Аргументы и факты" заявил о том, что Китай не представляет угрозы для России. "Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие территориальных претензий зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. На этом фоне попытки раскручивать миф о "китайской угрозе" - дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей", - сказал министр.

Комментируя информацию о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири проживают 12 млн китайцев, Лавров отметил, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены". Как отметил глава МИД РФ, российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и нацелены на содействие социально-экономическому развитию России и Китая.