Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Протесты вновь подтвердили глубокую неприязнь гонконгцев к материковому Китаю. Уже очень скоро сторонам придется решать, как жить друг с другом

Охватившие Гонконг массовые протесты против попыток властей навязать закон об экстрадиции — размах нынешних волнений и возможные отголоски этих событий в будущем — вызвали немалую озабоченность в Пекине. Власти КНР взволнованы усиливающейся поляризацией в местном обществе, падением патриотических настроений среди представителей нового поколения гонконгцев. Многие из них откровенно заявляют о нежелании быть ассоциированными с "китайцами" и с тревогой ждут приближения 2047 года. Именно тогда истекает 50-летний переходный период, в течение которого бывшему британскому анклаву была гарантирована широкая степень автономии. До этого срока Гонконгу обещана самостоятельность во многих вопросах за исключением обороны и внешней политики, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". Что сулит 2047 год? Как же будет развиваться ситуация вокруг Гонконга в 2047 году? Потеряет ли анклав свой особый административный статус, превратится ли в обычный китайский мегаполис? Этот вопрос не был четко прописан и станет предметом консультаций ближе к наступлению дедлайна. На сегодняшний день просматривается несколько вариантов развития сценария. Некоторые эксперты полагают, что формула "одна страна — две системы" будет продлена применительно к Гонконгу, возможно, с некоторыми коррективами. Например, автономия, скорее всего, лишится своей валюты — гонконгского доллара, его за 28 лет "вытеснит" китайский юань.

Описание Полицейский патруль на улицах Гонконга, 2019 год © AP Photo/Vincent Yu

По другим предположениям, Гонконг может быть интегрирован с соседним Шэньчжэнем, который за четыре десятка лет превратился из рыбацкой деревушки в самый высокоразвитый инновационный центр Китая. Шэньчжэнь с его взметнувшимися ввысь небоскребами уверенно наступает на пятки своему соседу. Между двумя мегаполисами проложена скоростная железная дорога (ехать всего 14 минут), действует механизм перекрестных торгов фондовых бирж. Среди прочих вариантов — изменить к 2047 году закон в сторону бòльших свобод для Гонконга. Впрочем, это представляется маловероятным. Скорее всего, акцент все же будет сделан на усилении зависимости от "центра" с ущемлением прав местного населения и "закручиванием гаек" вокруг деятельности оппозиционных сил.

Чем важен Гонконг Гонконг еще с английских колониальных времен служит главным связующим мостом между материковым Китаем и остальным миром. Это крупнейший инвестор КНР и его важнейший финансовый центр с доступом для международных инвесторов. "Ароматная гавань" (как переводится название города) давно стала главным посредником и инвестиционным каналом в торгово-экономических отношениях КНР со многими странами. Гонконгская фондовая биржа, лидировавшая в прошлом году по объемам привлечения капитала на рынке IPO в мире, наладила механизм перекрестных торгов с площадками Шанхая и Шэньчжэня. Бывший британский анклав — место базирования более 200 банков со всего мира, крупнейший глобальный центр юаневых офшорных сделок. Все это позволит стать Гонконгу ведущей финансовой площадкой для привлечения капитала в рамках китайской стратегии "Один пояс, один путь". В феврале этого года Госсовет КНР обнародовал план по созданию на юге страны, в дельте реки Жемчужная, зоны ускоренного экономического и инновационного развития. Ставится задача превратить к 2035 году регион "Большого залива", который включает Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун, в высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности. Проект воплощает амбиции председателя КНР Си Цзиньпина по интеграции 11 городов в важный инновационный центр международного значения, способный конкурировать с Силиконовой долиной США и регионом Токийского залива. По оценкам экспертов, к 2035 году ВВП района "Большого залива" более чем удвоится и достигнет от $3,2 трлн до $4,1 трлн, что превысит показатель ВВП Великобритании. Гонконгу уготована важная роль в этом долгосрочном проекте. Ставка делается на дальнейшее укрепление его статуса как международного финансового и торгового центра, крупного транспортного узла и авиационного хаба. Гонконгский аэропорт уже сейчас лидирует в мире по объемам грузовых перевозок, а его морской порт — четвертый по обороту контейнеров. В прошлом году Гонконг был связан крупнейшим в мире 55-километровым морским мостом с Макао и Чжухаем (провинция Гуандун). Продолжение

Возможна ли полная отмена особого статуса Гонконга и превращение его в обычный китайский город? Мало кто верит в такое развитие событий, поскольку это сведет на нет все огромные усилия в развитии долгосрочной программы "одна страны — две системы". Демонстрация ее эффективности чрезвычайно важна для перспективы мирного воссоединения с "отколовшимся" от страны островом Тайвань. Когда "архитектор китайских реформ" Дэн Сяопин завел с английской "железной леди" Маргарет Тэтчер разговор о возврате Гонконга, он заверил ее, что Пекин не настолько глуп, чтобы бросать в котел курицу, несущую золотые яйца. Для плавной, безболезненной реинтеграции автономии он и предложил формулу "одна страна — две системы". Естественно, при этом Дэн Сяопин думал не только о сохранении статуса Гонконга как важного для КНР международного финансового центра, моста с внешним миром, но и о дальнейшей участи Тайваня. Нынешний внутриполитический кризис, с которым столкнулся Гонконг спустя 22 года пребывания в "лоне Родины" в качестве специального административного района Китая, однако, может подорвать доверие к этой формуле. Зарождение протестов В отличие от многих других стран, протесты в Гонконге можно назвать "сытыми": они не связаны с недовольством населения относительно проблем безработицы (2,8%), бедности или коррупции. Гонконг — один из богатейших городов с высоким уровнем жизни. Достаточно сказать, что посудомойщица в ресторане здесь получает $2 тыс. А средний класс, включая школьных учителей (зарплата $5–9 тыс. в зависимости от стажа), зачастую имеет филиппинскую прислугу. Зато местных жителей волнуют политические вопросы. Они настаивают на введении системы прямых выборов главы администрации и всего депутатского корпуса Законодательного совета. Осенью 2014 года это спровоцировало "движение зонтиков" — уличные протесты студентов, которые продолжались 79 дней.

Описание Участник "движения зонтиков" во время протестов в Гонконге, 2014 год © AP Photo/Kin Cheung

Вообще, гонконгцы зарекомендовали себя как политически активная общность. Они склонны то и дело устраивать демонстрации и "качать свои права" по любому поводу. И это здесь разрешено законом. Несмотря на переход под юрисдикцию Китая, в Гонконге дозволяется полная свобода слова и митингов, деятельность оппозиции. Это вызывает раздражение Пекина, которого волнуют попытки враждебных сил использовать автономию как площадку для инспирирования антикитайской деятельности. Однако в этом смысле "обуздать" Гонконг пока не удается. Еще в 2003 году здесь было инициировано рассмотрение в интересах КНР законопроекта о госбезопасности, так называемой статьи "номер 23". Это вызвало массовые протесты — на улицы вышли 500 тыс. человек. Местные жители считают, что этот проект, направленный на "пресечение подрывной антигосударственной деятельности", ущемляет их демократические права и свободы. Под давлением общественности законопроект был отложен в долгий ящик. Закон об экстрадиции Новые массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками и штурмом парламента, вспыхнули против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Описание Протестующие в Гонконге после штурма парламента, 2019 год © AP Photo/Vincent Yu

Местные жители убеждены, что проект был написан под диктовку Пекина, и опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников. Это ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории, подрывает ее особый статус. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с повестки. Однако это не остановило волну протестов. Многих жителей раздражает также наплыв толп китайских туристов на автобусах по новому 55-километровому мосту из соседней провинции Гуандун, засилье спекулянтов-"челноков" из Китая, выгребающих товары из приграничных спальных районов для последующей перепродажи на материке.

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