Times: Джонсон планирует провести досрочные выборы в Великобритании к лету 2020 года

ТАСС, 17 июля. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен провести досрочные всеобщие выборы в Великобритании к лету 2020 года. Об этом сообщает в среду газета The Times со ссылкой на сторонников экс-главы британского МИД.

По их данным, команда Джонсона собирается внести "решительные коррективы" в избирательную кампанию тори, и подготовка к ним уже началась. Один из его помощников сэр Эдвард Листер стремится, по данным издания, привлечь в партию новых сторонников и больше средств от спонсоров с целью обеспечения успешной подготовки к выборам.

"Есть желание провести выборы, пока Лейбористскую партию возглавляет [Джереми] Корбин, - заявил изданию один из сторонников Джонсона. - Эта партия разобщена - Brexit [выход Великобритании из ЕС] нанес им мощный удар. Лейбористы не готовы к участию в выборах".

В то же время, как замечает The Times, представитель Джонсона сказал, что "планов по проведению выборов до 2022 года пока нет". "Основное внимание уделяется победе в кампании" за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.