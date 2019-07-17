Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении министром обороны ФРГ

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны Германии взамен ушедшей в отставку Урсулы фон дер Ляйен, которую накануне Европарламент утвердил главой Еврокомиссии. Торжественная церемония прошла в среду в Берлине в резиденции президента ФРГ дворце Бельвю.

Первый заместитель председателя Бундесрата (палата представителей федеральных земель) Михаэль Мюллер в соответствии со статьей 57 Основного закона по предложению канцлера Ангелы Меркель выдал Урсуле фон дер Ляйен грамоту об увольнении с поста министра обороны и передал Аннегрет Крамп-Карренбауэр грамоту о назначении на эту должность.

Мюллер подчеркнул, что пост главы Минобороны сопряжен с большой ответственностью. "Серьезные вызовы стоят перед вами, ведь наша страна нуждается в сильном бундесвере, а бундесвер нуждается в сильной поддержке со стороны политиков и всего общества", - отметил он. Как ожидается, 24 июля на внеочередном заседании Бундестага Крамп-Карренбауэр будет приведена к присяге.

Политик возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально Меркель именно в ней видела свою политическую преемницу во главе кабмина. Получив пост министра обороны Крамп-Карренбауэр получит дополнительный рычаг власти, который может помочь ей в дальнейшем нацелиться на кресло канцлера.