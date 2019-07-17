"У нас есть наша Меркель". Канцлер Германии не собирается на пенсию

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду официально достигла пенсионного возраста - ей исполнилось 65 лет. С 2005 года политик, которую Forbes неоднократно называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства ФРГ. Ее бесспорный талант выдающегося политика, способного добиваться своего, ценят не только за границей, Меркель уважают и в самой Германии, несмотря на миграционный кризис, вину за который многие граждане ФРГ возлагают и по сей день на нее. "У нас есть наша Меркель", - такую фразу не раз можно услышать в беседе с немцами, если затрагиваешь вопросы мировой политики. Проблемы со здоровьем Меркель сталкивалась со многими кризисами на посту канцлера - финансовым кризисом, наплывом беженцев, различными конфликтами в коалиции. Сейчас ей приходится бороться с проблемами со здоровьем. Как нарочно, ближе к 65-летию все заговорили о них: Меркель за последний месяц трижды испытывала сильнейшие приступы дрожи. С чем они связаны, пока остается загадкой, но спекуляций полно. Кто-то говорит о панических атаках, другие - о неврологических нарушениях. Сама канцлер отшучивается и повторяет, что с ней все в порядке. "Я осознаю ответственность, которая связана с моей должностью, и предпринимаю соответствующие действия в том, что касается здоровья", - заявила она. Тем не менее в свете подобных приступов отныне Меркель и главы правительств, которых она принимает в своем ведомстве, слушают национальные гимны вопреки протоколу сидя. Для политиков перед красной дорожкой устанавливают небольшой подиум со стульями. Впервые канцлер сильно задрожала 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем это повторилось 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом - 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель, 18 июня 2019 года © AP Photo/Michael Sohn

При этом Меркель всегда отличали устойчивость и умение вести переговоры непрерывно - ночи напролет, если нужно. Не исключено, что 18 лет на должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС) с интригами и постоянной внутрипартийной борьбой и годы на посту канцлера в конечном итоге дают о себе знать. В апреле умерла мать Меркель - Херлинд Каснер, что, конечно, стало дополнительным ударом для канцлера. Говорят, что более 20 лет назад Меркель сказала своему фотографу, что не хотела бы уйти из политики "полумертвой развалиной". Пока ее график свидетельствует о том, что на пенсию она не собирается. Даже в свой 65-летний юбилей она, как обычно, возглавляет заседание правительства. Особого празднования не планируется, обычный рабочий день. Что происходит в коалиции Непосредственно перед юбилеем две ближайшие соратницы Меркель получили повышение. Во вторник Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, а в среду председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально получит грамоту о назначении министром обороны и тем самым получит дополнительный желанный рычаг власти, который может ей помочь стать преемницей Меркель. При этом оба шага были рискованными для Меркель в силу неприятия подобных решений со стороны партнера по коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Четвертый срок на посту канцлера самый неспокойный для Меркель. Все начиналось для нее испытанием: после парламентских выборов переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) закончились провалом. Все заговорили о возможной скорой потере власти, однако при посредничестве президента Франка-Вальтера Штайнмайера ситуация разрешилась благополучно - была сформирована "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и СДПГ). Затем на себя обратила внимание сестринская партия - Христианско-социальный союз во главе с тогдашним председателем, главой МВД Хорстом Зеехофером. Баварские консерваторы требовали более решительных шагов в деле борьбы с нелегальной миграцией и грозили чуть ли не разрывом с ХДС. И этот кризис Меркель удалось преодолеть. Лишь на одну существенную уступку ей пришлось все-таки пойти: на фоне неудовлетворительных результатов, показанных консерваторами на земельных выборах, она была вынуждена в 2018 году оставить пост председателя ХДС, которым руководила с 2000 года. Однако и тут Меркель уступила лишь частично и смогла добиться того, что во главе партии встала Крамп-Карренбауэр, которая считается ее протеже.

Описание Глава партии Христианско-демократический союз Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель, 7 декабря 2018 года © EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN