"У нас есть наша Меркель". Канцлер Германии не собирается на пенсию

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду официально достигла пенсионного возраста - ей исполнилось 65 лет. С 2005 года политик, которую Forbes неоднократно называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства ФРГ. Ее бесспорный талант выдающегося политика, способного добиваться своего, ценят не только за границей, Меркель уважают и в самой Германии, несмотря на миграционный кризис, вину за который многие граждане ФРГ возлагают и по сей день на нее.
"У нас есть наша Меркель", - такую фразу не раз можно услышать в беседе с немцами, если затрагиваешь вопросы мировой политики.
Проблемы со здоровьем
Меркель сталкивалась со многими кризисами на посту канцлера - финансовым кризисом, наплывом беженцев, различными конфликтами в коалиции. Сейчас ей приходится бороться с проблемами со здоровьем. Как нарочно, ближе к 65-летию все заговорили о них: Меркель за последний месяц трижды испытывала сильнейшие приступы дрожи. С чем они связаны, пока остается загадкой, но спекуляций полно. Кто-то говорит о панических атаках, другие - о неврологических нарушениях.
Сама канцлер отшучивается и повторяет, что с ней все в порядке. "Я осознаю ответственность, которая связана с моей должностью, и предпринимаю соответствующие действия в том, что касается здоровья", - заявила она.
Тем не менее в свете подобных приступов отныне Меркель и главы правительств, которых она принимает в своем ведомстве, слушают национальные гимны вопреки протоколу сидя. Для политиков перед красной дорожкой устанавливают небольшой подиум со стульями.
Впервые канцлер сильно задрожала 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем это повторилось 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом - 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне.
При этом Меркель всегда отличали устойчивость и умение вести переговоры непрерывно - ночи напролет, если нужно. Не исключено, что 18 лет на должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС) с интригами и постоянной внутрипартийной борьбой и годы на посту канцлера в конечном итоге дают о себе знать. В апреле умерла мать Меркель - Херлинд Каснер, что, конечно, стало дополнительным ударом для канцлера.
Говорят, что более 20 лет назад Меркель сказала своему фотографу, что не хотела бы уйти из политики "полумертвой развалиной". Пока ее график свидетельствует о том, что на пенсию она не собирается. Даже в свой 65-летний юбилей она, как обычно, возглавляет заседание правительства. Особого празднования не планируется, обычный рабочий день.
Что происходит в коалиции
Непосредственно перед юбилеем две ближайшие соратницы Меркель получили повышение. Во вторник Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, а в среду председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально получит грамоту о назначении министром обороны и тем самым получит дополнительный желанный рычаг власти, который может ей помочь стать преемницей Меркель. При этом оба шага были рискованными для Меркель в силу неприятия подобных решений со стороны партнера по коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Четвертый срок на посту канцлера самый неспокойный для Меркель. Все начиналось для нее испытанием: после парламентских выборов переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) закончились провалом. Все заговорили о возможной скорой потере власти, однако при посредничестве президента Франка-Вальтера Штайнмайера ситуация разрешилась благополучно - была сформирована "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и СДПГ). Затем на себя обратила внимание сестринская партия - Христианско-социальный союз во главе с тогдашним председателем, главой МВД Хорстом Зеехофером. Баварские консерваторы требовали более решительных шагов в деле борьбы с нелегальной миграцией и грозили чуть ли не разрывом с ХДС. И этот кризис Меркель удалось преодолеть.
Лишь на одну существенную уступку ей пришлось все-таки пойти: на фоне неудовлетворительных результатов, показанных консерваторами на земельных выборах, она была вынуждена в 2018 году оставить пост председателя ХДС, которым руководила с 2000 года. Однако и тут Меркель уступила лишь частично и смогла добиться того, что во главе партии встала Крамп-Карренбауэр, которая считается ее протеже.
Если правящая в ФРГ коалиция продержится до католического Рождества, то Меркель побьет по длительности пребывания на посту главы правительства первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, который правил ровно 14 лет и один месяц (1949-1963). Ей под силу превзойти и показатель своего предшественника на посту канцлера из рядов ХДС - Гельмута Коля (16 лет), но только в том случае, если коалиция действительно сохранит власть до 2021 года.
Многие в рядах христианских демократов и СДПГ, однако, не исключают распада коалиции и проведения досрочных выборов. Это грозит произойти уже совсем скоро, после выборов в ландтаги восточногерманских земель Бранденбург, Саксония и Тюрингия, которые пройдут этой осенью. Социал-демократы находятся в катастрофическом состоянии и в случае провала могут пойти на выход из правительства.
Что для Меркель означает юбилей
Сама Меркель, отвечая на вопрос, что означает для нее 65-летний юбилей, недавно сказала, что осознает старение. Это, по ее словам, однако, также означает, что люди "не молодеют, но становятся опытнее". "Все имеет свою хорошую сторону", - подчеркнула канцлер.
Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви". В 1973-1978 годах Меркель изучала физику в Лейпцигском университете. По окончании вуза несколько лет работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР в Адлерсхофе.
Защитив в 1986 году кандидатскую диссертацию, она вскоре сменила физику на политику. После объединения Германии в 1990 году Меркель в 36 лет стала членом ХДС, а затем и депутатом бундестага от этой партии, а также заместителем официального представителя правительства ФРГ. Партийная карьера завершилась стремительным взлетом. С 1991 по 1998 годы она была зампредседателя ХДС, с 1993 по 2000 годы - также председателем ХДС земли Мекленбург - Передняя Померания. В 1998 году Меркель стала генеральным секретарем, а в 2000 году - председателем ХДС.
Политик значительный срок проработала в исполнительной власти. С 1991 по 1994 годы она была министром по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля, с 1994 по 1998 годы - министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.
Меркель с 1998 года замужем вторым браком за профессором химии Гумбольдтского университета в Берлине Иоахимом Зауэром. Своих детей у нее нет, у Иоахима Зауэра два сына от первого брака.
Вячеслав Филиппов