Глава "Грузинской мечты" обвинил партию Саакашвили в попытке разрушить экономику страны

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Члены оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент республики Михаил Саакашвили, пытаются разрушить экономику страны и помешать развитию туризма. Об этом заявил в среду основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили журналистам, комментируя брань в эфире оппозиционного телеканала в адрес российских властей.

"Конечно же то, что произошло на телеканале "Рустави 2", является постыдным для страны, нашей культуры. Ту брань, которую мы услышали по вашему телевидению, конечно же, рассудит все общество. Несмотря на попытки членов "Национального движения" остановить туризм в Грузии, разрушить экономику, торговлю, мы сделаем все для того, чтобы развить страну и поднять экономику. Конечно, я осуждаю выходки Гварамии и Габунии. Это должны осудить все грузины. Это было абсолютно не грузинским и некультурным выступлением", - сказал Иванишвили, обращаясь к журналисту "Рустави 2".

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.