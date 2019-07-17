И.о. генсека ОДКБ призвал создать под эгидой ООН нормы поведения в информационном поле

ВЕНА, 17 июля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает необходимым объединить усилия в сфере информационной безопасности для скорейшей разработки под эгидой ООН правил и норм поведения в информационном пространстве. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он выступил на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ на тему "Деятельность ОДКБ в поддержку обязательств ОБСЕ по обеспечению военно-политических аспектов безопасности".

"Считаем необходимым объединить коллективные усилия в сфере информационной безопасности. Придаем особое значение содействию разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения в информационном пространстве", - указал Семериков.

Он также проинформировал, что ОДКБ ведет работу по формированию Единого списка организаций, признанных террористическими на территории своих государств-членов. Проходит установленную процедуру утверждения высшими руководящими органами ОДКБ разработанный проект "Плана коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы".

"Мы считаем важным наращивание усилий ОБСЕ в противодействии новым транснациональным и трансграничным вызовам и угрозам, особенно терроризму на основе "Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма", который был инициирован Казахстаном на открытии 73-й сессии ГА ООН и участниками которого уже являются 82 государства", - отметил и.о. генсека ОДКБ.