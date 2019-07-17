Глава МИД Кот-д'Ивуара привез послание президента страны в адрес Путина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано сообщил, что привез послание президента страны Алассана Уаттары в адрес российского лидера Владимира Путина, в котором выражена надежда на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

"Пользуясь случаем, я хотел бы при посредничестве Сергея Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину послание от президента Кот-д'Ивуара, его превосходительства Уаттара о важности наших отношений и о том, что мы надеемся, что этот визит даст возможность "перезарядить наши двусторонние отношения и дать им новый толчок", - сказал он в среду на совместной пресс-конференции с Лавровым.