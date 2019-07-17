Офис Зеленского инициировал создание Совета по свободе слова при президенте Украины

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. На Украине будет создан Совет по вопросам свободы слова для диалога с медиасообществом и борьбы с цензурой. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время экспертного совещания на тему" Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения".

"Офис президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины", - процитировали в Telegram-канале Офиса Зеленского заявление Тимошенко. "Совет будет собираться регулярно", - заверил Тимошенко.

В состав Совета, как сообщили в Офисе Зеленского, войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. "Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Раде будут представители силовых ведомств и медиаюристы", - добавили в Офисе.

Аналогичные советы предложено создать и на региональных уровнях.