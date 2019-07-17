В "Грузинской мечте" исключили создание общего с партией Саакашвили правительства

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" будет сотрудничать со всеми партиями, кроме "Единого национального движения", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом заявил в среду основатель и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, говоря о том варианте развития событий, если в 2020 году по итогам пропорциональных парламентских выборов партия не наберет необходимого количества мандатов для единоличного формирования правительства,

"Я не исключаю, что в 2020 году мы будем в большинстве. Если этого не произойдет, и такая вероятность есть, мы будем сотрудничать со всеми, кроме "Национального движения", - сказал Иванишвили.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня проходят у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.